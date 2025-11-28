Cuautitlán, Méx.— Durante las obras de adecuación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del Tren México-Querétaro, una tubería resultó perforada, lo que afectó el suministro de agua potable en la comunidad de San Mateo Ixtacalco.

La ruptura de la red hidráulica que provocó dos fugas, fue reparada este jueves por personal de la dirección de agua potable del gobierno municipal de Cuautitlán México, instancia que informó que sólo hubo afectaciones por espacio de dos horas.

Vecinos del poblado de San Mateo Ixtacalco informaron que se percataron de lo ocurrido la tarde del miércoles, alrededor del mediodía, cuando vieron brotar chorros de agua en la zona de obras en la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente.

Tras reportar la situación, personal del área hidráulica del ayuntamiento de Cuautitlán México acudió para evitar que se siguiera desperdiciando el líquido y restablecieron el servicio, luego de dos horas.

“La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento realizó trabajos de reparación en Av. Ferrocarriles Oriente, esquina Camino a La Trinidad, atendiendo una afectación en la línea hidráulica. Se reparó un tubo con dos fugas, restableciendo el correcto flujo y evitando mayores afectaciones para las y los vecinos de la zona”, indicó la autoridad municipal.

Fue sustituido un tramo de la tubería que resultó dañada por el movimiento de maquinaria que retira una ciclovía, infraestructura que comprende poco más de tres kilómetros y cuya inauguración fue en 2023, en el marco del 99 aniversario de la fundación de Cuautitlán México.

Los trabajos de adecuación que realiza la Sedena y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes forman parte del proyecto del Tren México-Querétaro, Frente 2 Tultitlán-Coyotepec, que iniciaron el 3 de noviembre y estaban programadas para concluir el pasado 24, incluyendo la reubicación de infraestructura de telecomunicaciones.