Diputados faltan… hasta en home office

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Trump: ¿estadista o sembrador de conflictos?

América Femenil elimina a Chivas y se adueña del Clásico Nacional; enfrentará a Tigres en la final del Apertura 2025

Linkin Park une a fans en el Corona Capital 2025; regresará a la CDMX el próximo año con gira mundial

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; destacan su experiencia en inteligencia

Sheinbaum anuncia construcción de planta productora de Chocolate Bienestar en Tabasco; tendrá inversión de 80 mdp

Hay 80 mil ambulantes registrados en CDMX

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Roma. El mal tiempo y las registradas anoche en el norte de provocaron inundaciones y derrumbes en la región de Friuli Venezia Giulia, donde un alud arrasó varias viviendas, dejando a dos personas desaparecidas, y obligó a llevar a cabo rescates en los tejados, informaron este lunes las autoridades.

En la localidad de Brazzano di Cormons, un alud sepultó tres viviendas, dejando a dos y rescatando a otra con vida.

Los bomberos, apoyados por voluntarios de Protección Civil, encontraron a un superviviente atrapado entre los de una de las casas, que fue trasladado al hospital de la ciudad cercana de Udine con una pierna rota.

Los bomberos han llevado a cabo decenas de operaciones para auxiliar a conductores en apuros y a personas atrapadas en sus casas por el agua, las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Foto: AFP
Los bomberos han llevado a cabo decenas de operaciones para auxiliar a conductores en apuros y a personas atrapadas en sus casas por el agua, las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Foto: AFP

Entre las viviendas afectadas, una pertenecía a un hombre de 35 años, originario de y propietario de una tienda de productos "delicatessen" en el pueblo, quien figura entre los desaparecidos.

En la casa contigua vivían dos personas mayores: una fue y la otra continúa desaparecida, según medios locales.

El alcalde de la localidad, Roberto Falcaro, informó en redes sociales del y pidió precaución a los conductores debido a carreteras inundadas y llenas de escombros.

Una fotografía distribuida por los Vigili del Fuoco, el cuerpo de bomberos italiano, muestra una vista aérea de las graves inundaciones cerca de Udine, en la región de Friuli Venezia Giulia, al norte de Italia, el 17 de noviembre de 2025, tras intensas lluvias. Foto: EFE
Una fotografía distribuida por los Vigili del Fuoco, el cuerpo de bomberos italiano, muestra una vista aérea de las graves inundaciones cerca de Udine, en la región de Friuli Venezia Giulia, al norte de Italia, el 17 de noviembre de 2025, tras intensas lluvias. Foto: EFE

En otro de los municipios cercanos, en Romans d'Isonzo, tras el desbordamiento del río Torre, varias personas tuvieron que refugiarse en los tejados y fueron rescatadas por los , que intervinieron con lanchas y helicópteros, según vídeos difundidos por el propio cuerpo.

Los equipos de emergencia han realizado también decenas de operaciones para auxiliar a personas atrapadas y vehículos bloqueados.

Desde la madrugada del domingo, intensas lluvias afectan a Friuli Venezia Giulia, especialmente a la provincia de Udine y municipios como Palmanova, Trivignano Udinese y Manzano.

Los bomberos trabajan junto con equipos de Lombardía y Véneto, que emplean para evaluar la estabilidad del terreno y determinar si el deslizamiento continúa activo, si bien las operaciones son complicadas por la que sigue cayendo sobre la región.

