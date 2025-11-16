[Publicidad]

Noruega y Erling Haaland clasifican al Mundial 2026 y mandan a Italia al Repechaje de Europa Los Vikingos, de la mano, de su Androide, están de regreso en la Copa del Mundo luego de 27 años y provocaron que La Nazionale tenga que disputar los Play-Offs europeos

Noruega y Erling Haaland avanzaron al Mundial 2026 y enviaron a Italia a la Repesca de Europa / FOTO: EFE