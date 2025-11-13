FMF lanza la campaña “Somos México” rumbo al Mundial 2026 y recibe certificación “Hecho en México”

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó este miércoles en Toluca la campaña “Somos México”, una estrategia nacional que acompañará a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que el país fungirá como anfitrión por tercera ocasión.

El lanzamiento estuvo encabezado por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México, quienes dieron el banderazo oficial en la Casa del Futbol.

Una campaña para reforzar la identidad rumbo al Mundial

Bajo el lema “Somos tres veces anfitriones”, la campaña busca fortalecer el sentido de pertenencia entre la afición mexicana y el representativo nacional. La estrategia tendrá presencia masiva en:

Medios de comunicación

Plataformas digitales

Estadios

Calles de las ciudades sede del Mundial

De acuerdo con la FMF, el objetivo es llevar un mensaje de orgullo, unión e identidad en el camino hacia la inauguración del torneo, que se realizará en el Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte).

Mikel Arriola destacó que México vive un momento histórico:

“Es la tercera vez que México organiza un Mundial y la tercera vez que el Azteca albergará la inauguración. La Selección se prepara con tres pilares: localía, un plan sólido del técnico Javier Aguirre con más de 15 amistosos, y una concentración de cinco semanas y media, 75% más larga que otros equipos”.

La Selección recibe certificación “Hecho en México”

Durante el evento, la Secretaría de Economía otorgó a la Selección Mexicana el distintivo “Hecho en México”, que reconoce a instituciones que fortalecen la competitividad nacional y promueven sectores estratégicos como el deporte.

Marcelo Ebrard subrayó el simbolismo del reconocimiento:

“Hecho en México busca crear conciencia de lo que hacemos y de lo que somos capaces como país. Éxito a la Selección y que triunfe México”

Arriola añadió que el futbol mexicano es uno de los productos nacionales con mayor impacto internacional:

“Nuestra Selección es la número uno en asistencia a estadios con 60 mil aficionados por partido y también es la más vista en el mundo”.

Los pilares de “Somos México”

Lucía Olvera, directora de Marketing y Patrocinios de la FMF, detalló los ejes que sostienen la campaña:

Celebrar que México es sede mundialista por tercera vez

Reconocer el amor histórico del país por el futbol

Enfatizar la unión entre afición y Selección

Llevar este mensaje a todos los espacios posibles durante los próximos meses

“La campaña es un homenaje a lo que somos como mexicanos. Esta unión se tiene que celebrar porque Somos México”.