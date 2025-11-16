Más Información

Octavos de final Mundial Sub-17: Partidos, horarios y selecciones clasificadas

Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos de la afición durante el México vs Uruguay

Fecha FIFA: Horario y canales para ver las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026; hoy, domingo 16 de noviembre

Portugal clasifica al Mundial de 2026; aplasta con nueve goles a Armenia

América vs Chivas: Horario y canales para ver la semifinal de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 16 de noviembre

16 selecciones se metieron a la fase de octavos de final del , lo que les permite seguir soñando con la posibilidad de convertirse en campeones de la categoría.

La Selección Mexicana es una de las naciones que siguen en la carrera por el título. México se clasificó a esta instancia tras un duro encuentro frente Argentina, a quienes dejaron en el camino luego de una dramática tanda de penaltis, siendo una de las sorpresas de la competencia.

El cuadro nacional sigue avanzando tras superar de manera milagrosa la fase de grupos, y ahora su rival será Portugal, uno de los grandes contendientes.

¿Qué equipos clasificaron a los octavos de final del Mundial Sub-17?

Tras la fase de dieciseisavos de final, un total de 16 naciones lograron avanzar de ronda:

  • México
  • Portugal
  • Italia
  • Brasil
  • Austria
  • Republica de Irlanda
  • Japón
  • Suiza
  • Corea del Norte
  • Marruecos
  • Inglaterra
  • Francia
  • Uganda
  • Uzbekistán
  • Burkina Faso
  • Mali

Fechas y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17

Martes 18 de noviembre

  • Uganda vs Burkina Faso | 6:30 am
  • Italia vs Uzbekistán | 6:30 am
  • México vs Portugal | 7:00 am
  • Brasil vs Francia | 7:30 am
  • Suiza vs Irlanda | 8:45 am
  • Corea del Norte vs Japón | 9:15 am
  • Austria vs Inglaterra | 9:45 am
  • Marruecos vs Mali | 9:45 am

