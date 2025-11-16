Octavos de final Mundial Sub-17: Partidos, horarios y selecciones clasificadas

16 selecciones se metieron a la fase de octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, lo que les permite seguir soñando con la posibilidad de convertirse en campeones de la categoría.

La Selección Mexicana es una de las naciones que siguen en la carrera por el título. México se clasificó a esta instancia tras un duro encuentro frente Argentina, a quienes dejaron en el camino luego de una dramática tanda de penaltis, siendo una de las sorpresas de la competencia.

El cuadro nacional sigue avanzando tras superar de manera milagrosa la fase de grupos, y ahora su rival será Portugal, uno de los grandes contendientes.

¿Qué equipos clasificaron a los octavos de final del Mundial Sub-17?

Tras la fase de dieciseisavos de final, un total de 16 naciones lograron avanzar de ronda:

México

Portugal

Italia

Brasil

Austria

Republica de Irlanda

Japón

Suiza

Corea del Norte

Marruecos

Inglaterra

Francia

Uganda

Uzbekistán

Burkina Faso

Mali

Fechas y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17

Martes 18 de noviembre

Uganda vs Burkina Faso | 6:30 am

Italia vs Uzbekistán | 6:30 am

México vs Portugal | 7:00 am

Brasil vs Francia | 7:30 am

Suiza vs Irlanda | 8:45 am

Corea del Norte vs Japón | 9:15 am

Austria vs Inglaterra | 9:45 am

Marruecos vs Mali | 9:45 am