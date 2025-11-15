Raúl Jiménez sale molesto y explota contra la afición en Torreón: Por eso nos llevan a Estados Unidos

Más allá del resultado (0-0) en la cancha, al interior de la Selección Mexicana hay algo que molestó aún más y fue la respuesta de la gente en el estadio Corona.

Si bien, la entrada fue excelente en el Territorio Santos Modelo (TSM), el comportamiento dejó mucho qué desear al combinado nacional que manifestó su enojo por medio de uno de sus referentes.

Lee También La Selección Mexicana empata con Uruguay y genera muchas dudas de cara al Mundial 2026

Raúl Jiménez explotó contra la fanaticada en la Comarca Lagunera que de principio a fin se metió con el portero Raúl "Tala" Rangel, como respuesta a la decisión de Javier Aguirre de dejar en la banca a Carlos Acevedo.

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, el fuera Vasco, que le griten puto al portero... eso deja tristeza. Así es esto, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, declaró Jiménez para TV Azteca.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

El próximo martes la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay en San Antonio, Texas, para cerrar la Fecha FIFA de noviembre y la actividad en este año 2025.

Volverán a la actividad hasta enero con encuentros amistosos y con jugadores de la Liga MX.

Lee También Afición en Torreón estalla contra Javier Aguirre por no meter a Carlos Acevedo; Malagón y Rangel la pasan mal en el TSM

El Tricolor ya hila cinco encuentros sin conocer la victoria y también eso ha sumado para la respuesta de la fanaticada en el estadio Corona. México no gana desde septiembre cuando vencieron a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro.

Los últimos resultados de México son cuatro empates y una derrota: Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (4-0), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0).