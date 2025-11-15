"No sabe, ni siquiera, quien será su portero titular": David Faitelson tunde a Javier Aguirre previo al duelo contra Uruguay

A Javier Aguirre poco le importó que Carlos Acevedo estuviera en casa para ponerlo como portero titular en el partido amistoso que la Selección Mexicana enfrentará este sábado contra su similar de Uruguay.

El Vasco se decantó por Raúl ‘Tala’ Rangel, guardameta de las Chivas, para el duelo ante el conjunto charrúa, lo que desató la molestia de David Faitelson. El comentarista de TUDN — fiel a su estilo — se dirigió a su cuenta de X para enviar un mensaje al director técnico del Tricolor.

“Aguirre sigue buscando 'respuestas'. A poco más de 200 días, no sabe, ni siquiera, quién será su portero titular…”, escribió Faitelson en su cuenta personal. El periodista ya había cuestionado la convocatoria para esta Fecha FIFA en donde México enfrentará primero a Uruguay y posteriormente a Paraguay en San Antonio, Texas.

El llamado de Armando González y Jorge Ruvalcaba, además de Acevedo, fueron pruebas suficientes para que Faitelson asegurara que Aguirre sigue experimentando a menos de siete meses del inicio de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en donde México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá.

Faitelson esperaba que Acevedo fuera el titular con México ante Uruguay, o al menos así lo dejo saber en una publicación que hizo horas antes del partido tras la develación del mural de canteranos de Santos Laguna, que se realizó en las instalaciones del club horas antes del pitazo inicial.