Selección Mexicana: El Tricolor presume números positivos cuando juega en el Territorio Santos Modelo

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará esta noche a su similar de Uruguay en una atípica sede. El Territorio Santos Modelo (TSM) le abrirá sus puertas al Tricolor por quinta ocasión en su historia, en el penúltimo compromiso del año.

México ha disputado cuatro encuentros en la casa del Santos Laguna, la mayoría de carácter amistosos, con dividendos positivos. La historia comenzó en 2010, previo al Mundial de Sudáfrica, con un amistoso en donde la Selección Mexicana venció — con goles de Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández — 2-1 a su similar de Corea del Norte.

Aquel encuentro es recordado por la pifia de Guillermo Ochoa ante los impredecibles movimientos del balón Jabulani, manufacturado por Adidas, y las burlas de Oswaldo Sánchez, quien se encontraba en las tribunas aún como elemento del conjunto de la Comarca Lagunera.

Lee también La posible alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay este sábado; ¿sorpresa en el arco de México?

Un año más tarde México recibió a Brasil en otro partido de carácter amistoso con muchas de las figuras de la Verde Amarela como Ronaldinho y Marcelo, quienes anotaron los goles del equipo pentacampeón del mundo para un 2-1 a favor de los sudamericanos. El tanto del Tricolor fue un gol en contra del central brasileño David Luiz.

La Selección Mexicana jugó en Torreón por tercer año consecutivo en 2012, esta vez para un juego oficial de eliminatorias mundialistas. México derrotó (2-0) aquella noche a El Salvador con goles de Javier Hernández y Oribe Peralta, quien en ese entonces era el hombre más querido en la Comarca Lagunera.

Luego de una década sin visitar el TSM, el Tricolor volvió en 2022 para un encuentro amistoso ante Surinam en el que el conjunto local goleó (3-0) con tantos de Israel Reyes, Érick Sánchez y Henry Martín.

Lee también La Selección Mexicana busca romper una "maldición" contra Uruguay; ¿Cuándo fue la última vez que ganó el Tri?

El Tricolor tiene marca de tres victorias y una derrota en la casa del Santos Laguna con ocho goles a favor y tres en contra. A México no le hacen gol en el TSM desde 2011 cuando cayó ante Brasil y esta noche ante Uruguay buscarán extender esa marca.