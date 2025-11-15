Más Información

La Selección Mexicana busca romper una "maldición" contra Uruguay; ¿Cuándo fue la última vez que ganó el Tri?

Georgia vs. España: Horario y canal para ver EN VIVO partido de las Eliminatorias de la UEFA

El 'Bofo' Bautista no quiere naturalizados en la Selección Mexicana: "No sirven para nada"

¿Defiende al Piojo? Faitelson arremete contra prensa de Costa Rica por críticas a Miguel Herrera

Los Borregos del Tec Puebla reciben este sábado al Tec Guadalajara en la Postemporada de la Lita Mayor de la ONEFA

Contra Uruguay será el primero de dos amistosos que tendrá la en esta fecha FIFA y el reto es ideal para Javier Aguirre y sus dirigidos, que no ganan desde la consagración de Copa Oro.

En este camino rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Federación Mexicana de Futbol se encargó de ponerle rivales de primer nivel al Tri y, sin lugar a dudas, la Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, entra en esa categoría. De hecho, esta noche en Torreón, el conjunto azteca buscará terminar con la hegemonía del cuadro charrúa.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE MÉXICO LE GANÓ A URUGUAY?

La última vez que el Tri logró imponerse a los dos veces campeones del mundo fue en la fase de grupos de la Copa América 2016, en el primer partido llevado a cabo en Glendale, Arizona.

Esa tarde, los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio ganaron 3-1 gracias a los goles de Rafa Márquez, Héctor Herrera y un autogol de Álvaro Pereira.

Sin embargo, después de ese partido México y Uruguay se vieron las caras otras tres ocasiones y todas terminaron con victoria celeste y goleadas incluidas.

En 2018, Uruguay ganó 4-1. El único gol tricolor lo anotó Raúl Jiménez, mientras que José María Giménez, Gastón Pereiro y un doblete de Luis Suárez aniquilaron a México.

En 2022, la 'Garra Charrúa' venció por 3-0 con un gol de Matías Vecino y un doblete de Edinson Cavani.

Finalmente, la última vez que se enfrentaron fue en 2024 previo a la Copa América y Uruguay goleó 4-0, gracias a un gol de Facundo Pellistri y un hat trick de Darwin Núñez.

