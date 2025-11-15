Selección Mexicana, con la obligación de salir de la mala racha; luchará por una urgente victoria ante Uruguay

Torreón.— Después de ganar la Copa Oro en septiembre, frente a los Estados Unidos, la Selección Mexicana hila cuatro partidos sin poder ganar. Son tres empates y una derrota.

Los rivales han sido Japón, Corea del Sur, Colombia (perdió) y Ecuador. Equipos que en la actualidad se encuentran arriba en el ranking de la FIFA.

Así que la victoria urge al cuadro nacional y esta noche tienen una gran prueba frente a la Selección Uruguaya comandada por el legendario Marcelo Bielsa. “De eso se trata, Japón, Corea, Ecuador y Colombia, son top 20. Si nosotros queremos dar el paso al siguiente grupo, al top ten, si queremos inflar el globo, ganando a equipos inferiores no es así", declaró Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana. "Que llevemos cuatro partidos sin ganar nos debe ocupar, no salgo satisfecho porque se dejan de hacer cosas, porque el responsable soy yo. Espero a un equipo que se sienta local y que le salga un juego, del que venimos progresando", agregó el Vasco en las instalaciones del estadio Corona, en Torreón.

El equipo nacional de Uruguay, una de las potencias de la Conmebol y tercer rival de Sudamérica en esta etapa, será una buena prueba para esta Fecha FIFA de noviembre. "A nivel colectivo [buscaremos] intentar jugar de una manera, y a nivel individual ver quién tiene lo que hay que tener, para estar en un equipo en el Mundial. Esperamos a un equipo que esté a la altura, que estemos igual que ellos, que tomemos buenas decisiones, un equipo que nos deje satisfechos a todos”, dijo el entrenador.

Sobre el pase del Tricolor Sub-17 en el Mundial de Qatar, se dijo contento: “Es buena señal para el futbol mexicano. La reglamentación de menores ayuda mucho y la muestra está lo que pasó en Qatar ahora y en Chile con la Sub-20. Habla de que hay un buen proceso en las menores”.

Por su parte, el llamado LocoMarcelo Bielsa califica el reto de enfrentar a México en el estadio Corona como un duelo de nivel en Copa del Mundo. “El equipo no lo confirmo todavía, la idea es que repita la menor cantidad de jugadores posibles, para que sean observados y participen en dos partidos que son de nivel de un Mundial, similar a la Copa del Mundo", mencionó quien fuera entrenador de Atlas y América en la Liga Mexicana en la década de los 90.