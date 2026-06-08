El banco digital Revolut alcanzó 500 mil clientes en México a menos de medio año de haber iniciado operaciones de manera formal en el país, consolidando una de las expansiones más aceleradas dentro del sector financiero nacional.

La institución de origen británico informó que llegó a esta cifra después de su lanzamiento operativo completo, realizado el 27 de enero de 2026, un avance que atribuyó a la combinación de una plataforma tecnológica global con una licencia bancaria local independiente.

De acuerdo con la firma, el crecimiento obtenido posiciona a México como un mercado clave dentro de su estrategia internacional y como referencia para futuros lanzamientos bancarios en otros países.

La empresa destacó que, a diferencia de otros modelos de expansión, optó por obtener una licencia bancaria propia en México en lugar de recurrir a adquisiciones o estructuras intermedias.

El director general de Revolut Bank, Juan Guerra, señaló que el ritmo de adopción refleja la aceptación de los consumidores hacia una propuesta de banca digital enfocada en servicios financieros globales y respaldada por una estructura regulatoria local.

La institución también destacó que recientemente recibió una inyección de capital por 64 millones de dólares, con lo que la inversión acumulada en el país ascendió a 167 millones de dólares. Según la compañía, estos recursos fortalecerán sus planes de expansión y el desarrollo de nuevos productos para el mercado mexicano.

Revolut adelantó que continuará incorporando en México parte de las herramientas y servicios que ya opera en otros mercados, con el objetivo de ampliar su oferta digital para personas y empresas. La firma señaló que su infraestructura global le permitirá acelerar el despliegue de funcionalidades y productos financieros en el país.

A nivel internacional, Revolut cuenta con una valuación de 75 mil millones de dólares, presencia en 40 países y más de 75 millones de usuarios. La compañía fue fundada en Reino Unido en 2015 y actualmente procesa más de 500 millones de transacciones mensuales a través de sus plataformas para clientes individuales y empresariales.

En marzo pasado, el director de Revolut México dijo a EL UNIVERSAL que los bancos digitales enfrentarán en 2026 una nueva etapa de competencia en México, centrada en convertirse en la institución financiera principal de los consumidores, luego de varios años de crecimiento en el uso de tarjetas y servicios digitales.

El directivo señaló que, aunque en los últimos años se ha registrado una expansión relevante en la emisión y uso de tarjetas impulsada por jugadores digitales, ninguno de estos participantes se ha consolidado todavía como el banco principal del cliente.

“Esa, en mi opinión, va a ser la batalla de 2026”, dijo.

De acuerdo con Guerra, el avance de la banca digital en México comenzó a acelerarse hace alrededor de cinco años con la llegada de capital de riesgo a gran escala y la entrada de empresas internacionales con fuerte capacidad de inversión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.