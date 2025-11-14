Javier Aguirre asegura que la Selección Mexicana va por el camino correcto; prioriza el resultado sobre el funcionamiento

A falta de dos partidos para finalizar la actividad del año, Javier Aguirre se dice satisfecho con lo mostrado por la Selección Mexicana, a menos de ocho meses de que inicie la Copa del Mundo 2026.

México hila cuatro duelos sin conocer la victoria y el funcionamiento del cuadro nacional sigue dejando muchas dudas; sin embargo, el "Vasco" asegura que van por buen camino. Mañana enfrenta a la Selección de Uruguay en duelo amistoso en el Territorio Santos Modelo.

“Si, claro, no tengo el dato, cuando un equipo gana más de lo que pierde, es síntoma de que vas por el camino correcto, el estilo y funcionamiento es un tema que ocupa espacio, pero nosotros, desafortunadamente o afortunadamente, vemos el marcador final", declaró el timonel el Tricolor, quien está a dos victorias de llegar a 50 e igualar la cifra de Ignacio Trelles

Al final, Aguirre enfatiza que lo verdaderamente importante es el resultado, que lo que entra en la historia y lo que se califica al final es el marcador del partido.

"Ayer veía la explicación de Miguel Herrera y ves el resultado, el resultado manda y nadie se acuerda cómo jugó Checoslovaquia en el 62. Es difícil, todos se acuerdan del campeón, los demás, fracasos, así es, hoy en todos somos resultadistas. Hay factores que no controlas, que te pueden dar al traste", agregó.

El Vasco, sin preocupación por el funcionamiento

El funcionamiento es algo que no le preocupa de más a Javier Aguirre. El timonel Tricolor prioriza más el desarrollo del partido qué otros factores como el parado táctico que es mas "como un número telefónico".

“La forma de juego, no es algo que me quite el sueño, y veo a que ustedes sí les importa, el cuatro, tres, tres, es para la foto y luego se cambia. Lo importante es superar al rival", concluyó.

