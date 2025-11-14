Más Información

Carlos Acevedo defenderá "con los dientes" su lugar en la Selección Mexicana; quiere estar en el Mundial 2026

Carlos Acevedo defenderá "con los dientes" su lugar en la Selección Mexicana; quiere estar en el Mundial 2026

Piojo Herrera encara a reporteros tras derrota de Costa Rica frente Haití

Piojo Herrera encara a reporteros tras derrota de Costa Rica frente Haití

Querétaro se queda sin director técnico; parte caminos con el mexicano Benjamín Mora

Querétaro se queda sin director técnico; parte caminos con el mexicano Benjamín Mora

Previo al México vs Uruguay, Marcelo Bielsa rompe el silencio y explica por qué no llegó a la Selección Mexicana

Previo al México vs Uruguay, Marcelo Bielsa rompe el silencio y explica por qué no llegó a la Selección Mexicana

Luka Modric disputaría su quinto Mundial tras la clasificación de Croacia para 2026

Luka Modric disputaría su quinto Mundial tras la clasificación de Croacia para 2026

Cuando todo parecía que estaría en el Mundial de Qatar 2022, de manera injusta el arquero de Santos Laguna quedó fuera de la lista final.

Hoy, el portero lagunero vuelve a estar en la pelea por un lugar rumbo al Mundial de 2026. Con base en los llamados y números, Acevedo pareciera que pelea por el tercer lugar. Oportunidad que defenderá a muerte.

"Es una nueva oportunidad. Obviamente no ir a Qatar fue complicado, fue difícil, pero hoy se me abre una nueva, de poder pelear por el puesto de la Selección y la voy a agarrar con los dientes", lanzó previo al duelo contra la Selección de Uruguay.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso de poder demostrar el trabajo a lo largo de estos años que ha sido complicado en el tema colectivo, pero a pesar de las tormentas, estamos trabajando y poniendo la cara. Voy a trabajar al máximo para poder estar en el Mundial", agregó el meta de cabellera larga.

Lee también

Carlos Acevedo se aleja de la polémica

El tema de Guillermo Ochoa, su posible sexto Mundial y la polémica que gira en torno a la terna de porteros es algo que no saca de concentración a Carlos.

"Muy contento de disfrutar los entrenamientos. Mi foco está en demostrar todos los días de lo que soy capaz de hacer. Lo ajeno no depende de mí y no me quita el foco de atención que es venir y demostrar mi talento. Para poder incrementar el nivel de los arqueros hay que tener una buena competencia. Es algo que he anhelado por muchos años", concluyó Acevedo.

Lee también

Carlos Acevedo se quedó en la banca en la pasada Fecha FIFA. Foto: Imago7
Carlos Acevedo se quedó en la banca en la pasada Fecha FIFA. Foto: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS