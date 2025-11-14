Jorge Pietrasanta candidatea a Guillermo Ochoa para el Mundial 2026: “Se ha ganado ser titular en Selección Mexicana”

A pesar de que no ha formado parte de las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa es uno de los principales temas de conversación en las redes sociales y en las mesas de análisis.

Paco Memo se encuentra ante la posibilidad de asistir a su sexta Copa del Mundo y de jugar en su cuarta (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), ya que, en las dos primeras (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) no pudo tener participación.

Sin embargo, desde hace un par de años no se encuentra en un gran momento, por lo que no ha sido constante en los llamados de Javier Aguirre.

Recientemente, la polémica sobre Guillermo Ochoa y su posible participación en el Mundial de 2026 se volvió a desatar, sobre todo porque fue captado grabando unos comerciales con la indumentaria de la Selección Mexicana, a pesar de que forma parte, en estos momentos, del grupo que fue llamado por el Vasco.

Dicha situación, provocó la molestia de cierto sector de aficionados y de los medios de comunicación que no quedaron nada satisfechos porque consideran que eso significa que es, prácticamente, un hecho que el canterano del América será convocado para la siguiente justa mundialista.

El tema escaló tanto que el director de comunicación de las Selecciones Nacionales de México, Fernando Schwartz, tuvo que salir para aclarar la situación, luego de que se rumorara que Paco Memo había estado en el CAR cumpliendo con la situación de sus contratos laborales.

“Guillermo Ochoa no estuvo en la concentración de selección en el Centro de Alto Rendimiento. Sus patrocinios los grabó en otra locación. Hay que informarse antes de mentir para crear polémica”, publicó en sus redes sociales.

Por otra parte, la controversia del cinco veces mundialista también provocó que cierto sector saliera en su defensa, como es el caso de Jorge Pietrasanta.

El narrador deportivo de ESPN no dudó en compartir un mensaje para candidatear a Paco Memo para la próxima Copa del Mundo.

“Si Ochoa interesa a los patrocinadores es porque se lo ha ganado, si Ochoa interesa a la Selección es porque se lo ha ganado, si interesa a Aguirre se lo ha ganado, si va al Mundial y es titular, se lo ha ganado. ¡Punto!”, sentenció el cronista de El Líder Mundial en Deportes.

Las palabras de Jorge Pietrasanta para apoyar a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial de 2026 desataron un sinfín de comentarios en su cuenta oficial de X.