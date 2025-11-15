La Selección Mexicana empata con Uruguay y genera muchas dudas de cara al Mundial 2026

México no pudo en el TSM frente a la Selección de Uruguay y tuvo que conformarse con un empate sin goles. Otro partido sin victoria ante rivales de Sudamérica.

Los abucheos durante la presentación de la alineación mexicana presagiaban que la noche en Torreón no sería la mejor para el Vasco y sus dirigidos que, además, ofrecieron muy poco en el terreno de juego.

Lee También Afición en Torreón estalla contra Javier Aguirre por no meter a Carlos Acevedo; Malagón y Rangel la pasan mal en el TSM

Sentar a Carlos Acevedo y poner a Raúl "Tala" Rangel fue una afrenta para la fanaticada Lagunera que sin duda llegó con la ilusión de ver a su actual referente en el arco de la Selección Nacional.

El ambiente de inmediato fue hostial para los locales que en lugar de apoyo recibieron abucheos, rechiflas e insultos que parecían inexplicables. El Tala jamás estuvo cómodo cada que el balón llegaba a él.

La falla de Raúl Jiménez al minuto 13 que ahogó el grito de gol en el inmueble albiverde hizo recordar que en el fondo la afición mexicana sí quería ver ganar a su equipo.

Lee También "No sabe, ni siquiera, quien será su portero titular": David Faitelson tunde a Javier Aguirre previo al duelo contra Uruguay

Gilberto Mora ingresó por el lesionado Chucky Lozano a segundos de finalizar el primer tiempo y el joven de los Xolos de Tijuana fue recibido como un auténtico ídolo. En la parte complementaria (67') estuvo cerca de convertir, pero el balón se fue por un costado.

Las amarillas comenzaron a salir, el duelo se tornó ríspido con faltas, jalones y un ritmo cortado por el silbante que optó por detener el juego en cada falta de ambos bandos.

La Selección Mexicana ya hila cinco partidos sin triunfo. No gana desde la final de la Copa Oro cuando vencieron en septiembre a la Selección de Estados Unidos. El martes tienen la obligación de cerrar el año con victoria y mejorar su imagen.

Y sí, el Fuera Aguirre volvió a retumbar en un partido de la Selección Mexicana.