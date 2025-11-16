México vs Uruguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que comenzará en menos de 210 días.

El Tricolor se enfrentará esta noche a un sinodal sumamente importante de cara al próximo Mundial: Uruguay.

El equipo de Javier Aguirre sostendrá un partido amistoso contra el representante de la Conmebol, que ya tiene su lugar asegurado en la siguiente justa mundialista.

Por tal motivo, para México será un compromiso en el que podrá medir su nivel a menos de siete meses de que comience la Copa del Mundo.

El duelo entre mexicanos y uruguayos se llevará a cabo en el Nuevo Estadio Corona, la casa del Santos Laguna.

De esta manera, el combinado nacional regresará a Torreón, Coahuila, después de tres años y medio.

Cabe resaltar que la Selección Mexicana suma cuatro juegos consecutivos sin conocer la victoria, tras empatar con Japón, Corea del Sur y Ecuador y perder con Colombia.

Para el Tri, es relevante volver a la senda del triunfo, sobre todo ante una selección que terminó en la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas y que se ganó su boleto directo a Mundial 2026.

Por su parte, la Uruguay de Marcelo Bielsa tratará de mantener la inercia positiva en sus últimos duelos amistosos, donde acumula dos victorias: República Dominicana y Uzbekistán.

Los Charrúas contarán con la presencia de seis futbolistas que militan en la Liga MX: Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres (América), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Santiago Homenchenko (Querétaro), Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (América).

Además, contarán con figuras que juegan en el viejo continente como Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Mathías Olivera (Napoli), Rodrigo Bentancur (Tottenham) Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa) y Santiago Bueno (Wolverhampton).

El partido entre México y Uruguay comenzará en punto de las 19:00 horas y la transmisión será a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del México vs Uruguay

⏱️ ¡Rueda la pelota en Torreón!



Vamos con todo en este partido, Incondicionales.



🇲🇽 0-0 🇺🇾#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/S3qHkwQMCT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

La afición de Torreón está furiosa 😡



A los fanáticos en el TSM no les gustó que el portero Carlos Acevedo fuera a la banca 🧤 pic.twitter.com/L9GFjl0ktf — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 16, 2025

Se entona el Himno Nacional Mexicano 🇲🇽🫡



Gran entrada en el TSM 👏🏼 pic.twitter.com/pt8iAdSbag — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 16, 2025

🗣️ Abucheos para Luis Ángel Malagón



El portero de las Águilas del América no fue bien recibido en el TSM 🏟 pic.twitter.com/2zipQkyZPu — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 16, 2025

Escuchamos con respeto el Himno del rival. — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

¡Los elegidos para arrancar esta noche! 👏



Esta es la alineación de hoy para enfrentar a Uruguay. ¡Equipazo! ¿No, @Corona_Futbol? 😎#SomosMéxico 🇲🇽



*Publicidad para México* pic.twitter.com/s67p6Swv1t — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

Más información del plantel de hoy, por si es de utilidad ℹ️ pic.twitter.com/yWL1q71Lu6 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 15, 2025

Unas de nuestra entrada al Estadio Corona. 📸



¡Vamooooos! #SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/frplEeftD1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2025

Confirmado, así va el equipo que dirige técnicamente el señor Marcelo Alberto Bielsa Caldera ✍🏼 pic.twitter.com/hCVtH1g0Bw — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 15, 2025