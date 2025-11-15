Inteligencia artificial predice qué pasará con la Selección Mexicana; ¿quién ganará el México vs Uruguay?

Este sábado, la Selección Mexicana se enfrentará a Uruguay con la obligación de llevarse una urgida victoria. No solo porque la última vez que el Tricolor se impuso ante la “Garra Charrúa” fue en un lejano 2016, sino porque cerrar el año con dos triunfos le permitiría romper con una mala racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Un escenario que se da a siete meses del Mundial de 2026.

Para la Inteligencia Artificial ya existe un posible ganador del duelo amistoso: Uruguay con un 38 por ciento de probabilidad.

En un segundo escenario, el empate podría darse en un 32 por ciento. Mientras que la probabilidad para que México gane recae en un 30 por ciento.

"Estadísticamente el partido será parejo, pero Uruguay conserva una ligera ventaja por historial y rendimiento reciente. El escenario más probable es un duelo de pocos goles donde México sí tiene posibilidad real, pero Uruguay parte adelante por un margen pequeño", explicó la IA de ChatGPT.

Situación de la que el estratega Javier Aguirre tiene conocimiento, ya que asumió la responsabilidad de los cuatro compromisos sin poder ganar.

"Que llevemos cuatro partidos sin ganar nos debe ocupar, no salgo satisfecho porque se dejan de hacer cosas, porque el responsable soy yo. Espero a un equipo que se sienta local y que le salga un juego, del que venimos progresando", aseveró en conferencia de prensa.

Será esta noche, en el TSM Corona, cuando ambos equipos salten a la cancha para definir quién se quedará con la victoria.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 15 de noviembre

México vs Uruguay | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Azteca 7 y Canal 5.

