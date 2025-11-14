México consiguió continuar con su objetivo de ir avanzando en el Mundial Sub-17, luego de eliminar a Argentina en un vibrante encuentro que se definió en penaltis, donde Santiago López fue figura al atajar uno y anotar el del pase a octavos de final.

En los 90 minutos, el Tri y la Albiceleste empataron 2-2, en los penaltis, el cuadro mexicano ganó 5-4. Antes de convertirse en figura del juego, el arquero mexicano fue señalado como el villano de la historia al intentar cortar un centro de los sudamericanos, pero midió mal el balón y dejó abierto su arco para la anotación del empate.

Memo Ochoa se ha colocado como el máximo referente para los porteros mexicanos que crecieron viendo sus actuaciones en cada Mundial al que iba, siendo Santiago uno de los arqueros que lo ven como un ejemplo a seguir.

Lee también: Ya hay fecha para el México vs Portugal en los Octavos de final del Mundial Sub-17

"Yo admiro mucho la trayectoria que tiene Memo Ochoa, es de admirar todo lo que ha hecho y ha logrado", comentó.

¡El héroe del día! 🙌



El penal definitivo, anotado por nuestro arquero. ¡ENORME, SANTI LÓPEZ! 🔥



🇦🇷 2(4)-(5)2 🇲🇽#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/eUUW4THqNi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

¿Quién es Santiago López?

Nació el 18 de enero de 2008 en Aguascalientes, arrancando su carrera como futbolista en las Fuerzas Básicas de los Rayos del Necaxa en 2021, cuando entró a la Sub-14 del cuadro hidrocálido, donde permaneció hasta 2024.

Lee también: Futbolista mexicano del San Luis se convierte en fichaje del filial del Atlético de Madrid

Para 2025, Toluca decidió incorporarlo a sus filas; primero tuvo actividad en el cuadro Sub-23, pero después pasó a formar parte de Sub-17 y Sub-19, categorías en las que tuvo mayor regularidad. Él ha estado presente en los procesos de Selección Mexicana desde la Sub-15.