Piojo Herrera encara a reporteros tras derrota de Costa Rica frente Haití

Este jueves, Costa Rica cayó de manera sorpresiva frente Haití 1-0, un resultado que coloca a la selección tica con pie y medio fuera del Mundial 2026, por lo que Miguel Herrera fue fuertemente criticado por la prensa de aquel país.

La derrota frente los haitianos deja al cuadro del mexicano en la tercera posición del Grupo C, por lo que su pase a la Copa del Mundo está en duda, aunque podrían alcanzar el repechaje, pero aún así la clasificación seguiría en duda.

Ahora, Costa Rica no depende de si mismos para poder buscar su pase a la justa mundialista o al repechaje, ya que deberá de esperar los resultados de otros juegos en su sector.

¿Cómo reaccionó Miguel Herrera ante la prensa?

Después de la derrota frente a su similar de Haití, el Piojo se hizo responsable del resultado que los está alejando del mundial del próximo verano.

Sin embargo, antes de sentarse a responder las preguntas de los medios, el entrenador se enfrascó en una fuerte discusión con uno de los presentes.

¡HICIERON ENOJAR AL PIOJO HERRERA! 💥



El DT de Costa Rica fue cuestionado por la prensa tras quedar casi eliminado del Mundial 2026 y no pudo ocultar su molestia al encarar a los reporteros 🔥



🎥 diegoobando95 y kevinjimenezcrc pic.twitter.com/BmuSwYaQIg — Futbol Picante (@futpicante) November 14, 2025

"Yo asumo mi responsabilidad, toda, porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionando, yo soy el responsable, no le echo la culpa a nadie, yo soy el responsable de esto", aseguró el extécnico de México.

Ya en la conferencia de prensa, unos reporteros cuestionaron la continuidad de Herrera al frente de la selección tica, algo que no agradó al estratega.

"Esto gira alrededor de resultados, solo hemos ganado uno, 40% de rendimiento en el cuadrangular, es terrible, su gestión como entrenador los números reprueban. ¿Qué responsabilidad asume? ¿Siente que debe dirigir el partido del martes con un rendimiento tan malo como técnico?", lanzó el reportero.

"Ya me lo preguntaste la vez pasada. Te voy a contestar lo mismo, ahí está el presidente, pregúntale a él. Asumo mi responsabilidad, me trajeron para que esto diera resultados, hoy no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad. ¿Traigo al presidente? Pregúntale a él, a mí qué", respondió Miguel Herrera.