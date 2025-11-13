Copa del Mundo de 2026: Todas las selecciones que han logrado su clasificación al torneo de FIFA

La Fecha FIFA de noviembre se convirtió en un punto de quiebre para varias selecciones que persiguen el sueño mundialista. Con el nuevo formato de 48 equipos, cada partido tiene un peso histórico, y hoy se confirmaron más invitados a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de una enorme cantidad de partidos, las eliminatorias en Europa, Concacaf y África fueron protagonistas, con equipos que aseguraron su boleto y otros que quedaron al borde de la clasificación.

Francia volvió a demostrar por qué es una potencia mundial en el fútbol y el gran protagonista de la jornada FIFA. Con un equipo repleto de talento y una generación que combina juventud y experiencia, los dirigidos por Didier Deschamps sellaron su clasificación con autoridad, imponiendo su estilo ofensivo y solidez defensiva.

¿Quiénes se han clasificado hasta ahora?

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo); Brasil y Ecuador (10 de junio); Uruguay, Colombia y Paraguay (4 de septiembre).

Europa: Inglaterra (14 de octubre), Francia (13 de noviembre).

África: Marruecos (5 de septiembre); Túnez (8 de septiembre); Egipto (8 de octubre); Argelia (9 de octubre); Ghana (12 de octubre); Cabo Verde (13 de octubre); Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (14 de octubre).

Asia: Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania, Corea del Sur, y Uzbekistán (5 de junio), Qatar y Arabia Saudí (14 de octubre).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo).