Este es el once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a a Uruguay este sábado; ¡Hay sorpresa en el arco de México!

Más Información
"No sabe, ni siquiera, quien será su portero titular": David Faitelson tunde a Javier Aguirre previo al duelo contra Uruguay
Liga MX Femenil: Horario y canales para ver las semifinales del Apertura 2025; este domingo, 16 de noviembre
Selección Mexicana: El Tricolor presume números positivos cuando juega en el Territorio Santos Modelo
Cada vez falta menos para la próxima Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre debe seguir trabajando en buscar el mejor 11 en la Selección Mexicana.
Hay jugadores que tienen más minutos que otros bajo el mando del "Vasco" en el Tricolor y se perfilan a ser titulares para el próximo Mundial.
Para esta noche en el Territorio Santos Modelo (TSM) la Selección Mexicana cierra el año en territorio nacional frente a Uruguay de Marcelo Bielsa y el próximo martes se medirá a Paraguay en San Antonio, Texas.
Uruguay será el tercer equipo de la Conmebol al que enfrente la Selección Mexicana en esta tercera etapa del "Vasco" Aguirre. Anteriormente ya enfrentó a Colombia (perdió 4-0) y Ecuador (1-1).
Lee también Inteligencia artificial predice qué pasará con la Selección Mexicana; ¿quién ganará el México vs Uruguay?
La posible alineación de Javier Aguirre para enfrentar a Uruguay
Algunas de las dudas de Javier Aguirre son por la banda izquierda entre Jesús Gallardo o Mateo Chávez, además del medio campo, entre Erick Sanchez o Erik Lira.
- Portero: Raúl 'Tala' Rangel.
- Defensa: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Medios: Edson Álvarez, Erick Sánchez y Marcel Ruiz
- Delanteros: Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.
De ganar esta noche, Javier Aguirre llegaría a 49 victorias al frente de la Selección Mexicana, en sus tres etapas desde 2001.
Lee también La Selección Mexicana busca romper una "maldición" contra Uruguay; ¿cuándo fue la última vez que ganó el Tri?
¿Cuándo y dónde ver el México vs Uruguay?
La Selección Mexicana encara el inicio de la Fecha FIFA de noviembre, en casa ante Uruguay. Último duelo en casa.
- Fecha: Sábado, 15 de noviembre.
- Horario: 19:00 (tiempo del centro de México).
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
- Sede: Estadio Corona.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]