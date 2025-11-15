La Selección Mexicana empata sin goles con Uruguay y es víctima de los mejores MEMES

Más Información
En un partido que prometía mucho más, la Selección Mexicana empató sin anotaciones (0-0) con su similar de Uruguay en el Nuevo Estadio Corona.
El Tricolor de Javier Aguirre se quedó sin ideas en el último tercio del terreno de juego y no pudo adjudicarse el triunfo en el Territorio Santos Modelo.
De esta manera, México ya suma cinco partidos consecutivos sin poder ganar, tras empatar con Japón, Corea del Sur, Ecuador, Uruguay y perder con Colombia.
Por tal motivo, las dudas sobre la Selección Mexicana del Vasco volvieron a hacerse presentes, incluso con los seguidores que se dieron cita en la casa de los Guerreros.
Desde el inicio del partido, los ánimos no comenzaron de la mejor forma, ya que, en las tribunas del inmueble lagunero, la afición decidió manifestar su molestia contra El Vasco, quien no metió a Carlos Acevedo en su once titular.
Los seguidores en Torreón deseaban ver al portero del Santos en acción, pero el timonel tricolor escogió a Raúl Rangel para defender la cabaña frente a la representante de la Conmebol.
Con el paso de los minutos, dicho tema se fue olvidando y las personas se conectaron con el partido, que poco espectáculo ofreció en los primeros minutos.
En ambas porterías, hubo pocas ocasiones claras de gol. La realidad es que los dos porteros tuvieron una tarde-noche más que tranquila.
Aunque, México generó dos oportunidades para poder abrir el marcador, pero Raúl Jiménez y Gilberto Mora no pudieron concretarlas.
A la escuadra de Javier Aguirre, le sigue faltando gol y es una situación preocupante de cara a la próxima Copa del Mundo.
La Selección Mexicana ahora tendrá que enfocarse en su siguiente rival, Paraguay, al que enfrentará el próximo martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Luego de que el Tricolor del Vasco no pudiera derrotar a Uruguay en su primer partido amistoso de la Fecha FIFA de noviembre, las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar con las imágenes más divertidas.
