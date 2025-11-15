La Selección Mexicana empata sin goles con Uruguay y es víctima de los mejores MEMES

En un partido que prometía mucho más, la Selección Mexicana empató sin anotaciones (0-0) con su similar de Uruguay en el Nuevo Estadio Corona.

El Tricolor de Javier Aguirre se quedó sin ideas en el último tercio del terreno de juego y no pudo adjudicarse el triunfo en el Territorio Santos Modelo.

De esta manera, México ya suma cinco partidos consecutivos sin poder ganar, tras empatar con Japón, Corea del Sur, Ecuador, Uruguay y perder con Colombia.

Por tal motivo, las dudas sobre la Selección Mexicana del Vasco volvieron a hacerse presentes, incluso con los seguidores que se dieron cita en la casa de los Guerreros.

Lee También Afición en Torreón estalla contra Javier Aguirre por no meter a Carlos Acevedo; Malagón y Rangel la pasan mal en el TSM

Desde el inicio del partido, los ánimos no comenzaron de la mejor forma, ya que, en las tribunas del inmueble lagunero, la afición decidió manifestar su molestia contra El Vasco, quien no metió a Carlos Acevedo en su once titular.

Los seguidores en Torreón deseaban ver al portero del Santos en acción, pero el timonel tricolor escogió a Raúl Rangel para defender la cabaña frente a la representante de la Conmebol.

Con el paso de los minutos, dicho tema se fue olvidando y las personas se conectaron con el partido, que poco espectáculo ofreció en los primeros minutos.

En ambas porterías, hubo pocas ocasiones claras de gol. La realidad es que los dos porteros tuvieron una tarde-noche más que tranquila.

Aunque, México generó dos oportunidades para poder abrir el marcador, pero Raúl Jiménez y Gilberto Mora no pudieron concretarlas.

A la escuadra de Javier Aguirre, le sigue faltando gol y es una situación preocupante de cara a la próxima Copa del Mundo.

La Selección Mexicana ahora tendrá que enfocarse en su siguiente rival, Paraguay, al que enfrentará el próximo martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Luego de que el Tricolor del Vasco no pudiera derrotar a Uruguay en su primer partido amistoso de la Fecha FIFA de noviembre, las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar con las imágenes más divertidas.

Lee También "No sabe, ni siquiera, quien será su portero titular": David Faitelson tunde a Javier Aguirre previo al duelo contra Uruguay

La Selección Mexicana empata sin goles con Uruguay y es víctima de los mejores MEMES

Con razón fue un partido pésimo pic.twitter.com/LcKVqWTpnU — Emiliano GV (@EmilianoGV17) November 16, 2025

Al menos no nos ganaron pic.twitter.com/A6dHbUsPga — Gallardismo (@Gallardism0) November 16, 2025

Perdí 2 horas de mi vida viendo esto. Esto fue el resumen del partido: pic.twitter.com/VMBoffxdBz — Samu 🇲🇽 (@Samu_CFM) November 16, 2025

Acabo de destrozar mi TV de 84" con rabia. Este club me avergüenza. Mis 2 hijos están llorando, asustados de mi ira mientras camino por la habitación temblando. No puedo soportar esto más. Despidan al mister inmediatamente o mis hijos no comerán hasta el año que viene. pic.twitter.com/6l62rkuETW — . (@badxxqt) November 16, 2025

ni pudimos chingar el B team de uruguay pic.twitter.com/TQ4OHb4jxv — rudy (@ebkrudyy) November 16, 2025

Desde hace mucho perdí el interés por ver los juegos de la Selección ,hoy solo lo vi por ver jugar a la Hormiga y resulta que no le dieron oportunidad de jugar 😏



Aburrido juego 🥱 pic.twitter.com/XeMHw74TTE — Géminis 🐕🐈🐾(fan account)🐾 (@MixMi25) November 16, 2025

Siento que desperdicie más de 90 minutos de mi vida pic.twitter.com/n2u3PVZjaI — José Carlos 14 (@nekoakashiro14) November 16, 2025

Partidazo.



Gil Mora y 10 más. pic.twitter.com/zGpYYOJdCk — Jenn 🌊 (@jennsaue) November 16, 2025

Fuera en fase de grupos pic.twitter.com/S7OaN7WyQk — GoPa  (@chuy_gopa14) November 16, 2025