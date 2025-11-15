Los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 en Catar han dejado grandes encuentros durante estos días, pero también algunos momentos desafortunados como la pelea entre jugadores de Francia y Colombia una vez finalizado el juego.

El cuadro europeo logró imponerse 2-0 a los sudamericanos para así sellar su pase a la fase de octavos. Sin embargo, el final del juego se vio manchada por la aparente frustración y dolor que se apoderó de los jugadores colombianos, quienes desataron un intercambio de palabras con los franceses los cuales escalaron a la trifulca.

De acuerdo con Juan Camilo Vargas, periodista de Gol Caracol de Colombia, el violento episodio tenía como trasfondo algo que sucedió dentro de los 90 minutos del juego.

"Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo", aseguró el comunicador colombiano.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede observar como un futbolista colombiano sale en persecución de un francés, ocasionando que se movilizaron el resto de los futbolistas galos, así como de los cafetaleros.

De igual manera, se ve como los galos comienzan a saltar las vallas publicitarias y a correr por ahí para escapar de los jugadores colombianos que iban detrás de ellos.

Curiosamente, mientras ellos peleaban, México estaba enfrentando a Argentina en el campo de a lado, donde estuvieron cerca de llegar los franceses y colombianos.