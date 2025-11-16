Más Información

Portugal clasifica al Mundial de 2026; aplasta con nueve goles a Armenia

América vs Chivas: Horario y canales para ver la semifinal de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 16 de noviembre

Jauan Jennings: el hombre que aprendió a convertir la duda en motor

Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Coral Bonilla desea volver a ganar el cetro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.

Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, con sendos tripletes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.

