Portugal clasifica al Mundial de 2026; aplasta con nueve goles a Armenia

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial de 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.

Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, con sendos tripletes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.

