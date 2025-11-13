La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en dos semanas iniciarán los trabajos de reconstrucción por las afectaciones que dejaron las intensas lluvias e inundaciones el mes pasado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Al iniciar la conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que solo en ciertas comunidades de Hidalgo y Veracruz continúan máquinas laborando y resaltó que prácticamente en un mes quedaron limpias todas las comunidades afectadas.

Indicó que el domingo pasado, se terminó con la entrega de los segundos apoyos a damnificados y ya solo queda la entrega de apoyos a las viviendas más afectadas.

Lee también CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

"Seguimos trabajando ya en dos estados, principalmente, Veracruz e Hidalgo, donde todavía siguen trabajando máquinas para las últimas localidades. Ha sido un ejercicio, pues realmente es muy impresionante, prácticamente en un mes, desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuantos días quedaron limpias prácticamente todas las comunidades.

"El domingo terminamos con todos los segundos apoyos, ya nada más queda la entrega para las viviendas más dañadas, los enseres, los caminos completamente abiertos y en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción", dijo la Presidenta.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que las lluvias del mes pasado fueron uno de los fenómenos con mayor impacto, pues señaló que fueron afectadas más de 100 mil viviendas, "y en un mes todas las familias fueron entendidas".

Lee también Se transparentará todo respecto a personas fallecidas tras lluvias: Sheinbaum; “no vamos a esconder información”, garantiza

La Mandataria federal destacó la labor de ayuda que han hecho las Fuerzas Armadas para apoyar a los damnificados.

Resaltó que hay escuelas que ya se están reconstruyendo, e indicó que el seguro contratado por el Gobierno federal para estos casos, entró de inmediato, pues recordó que hay ocasiones en que tarda meses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr