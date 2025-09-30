Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela Rodríguez; “bastantes personas serán procesadas”, asegura

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

"Todo el mundo conoce mi estilo de vida"; Adán Augusto detalla ingresos y acusa ataques de la derecha

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

¿Quién era Miguel de la Mora, estilista de Micky's Hair asesinado la noche del lunes en Polanco?

Brugada anuncia medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas tras explosión en Iztapalapa

San Juan.- Las autoridades de anunciaron este martes el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales y el aeropuerto internacional, entre otros, debido al huracán Imelda, que se espera azote mañana la isla.

El país indicó que ya resiente las condiciones de tormenta tropical por el, afronta ahora la amenaza adicional de Imelda, que llevará a la isla vientos sostenidos con fuerza de huracán durante hasta seis horas.

El ministro de Seguridad Nacional, Michael Weekes, informó en una conferencia de prensa que las fuertes lluvias asociadas a Humberto han provocado cortes de electricidad y daños estructurales, especialmente en zonas bajas.

El plan del Gobierno es, según Weekes, un cierre general de la isla a partir del miércoles, que podría extenderse hasta el jueves.

Las escuelas públicas y privadas estarán cerradas ambos días, mientras que las oficinas gubernamentales y el aeropuerto lo harán al menos el miércoles.

Weeks también señaló que el servicio de autobuses y de transbordadores quedará suspendido y que se abrirá un refugio de emergencia mañana.

El ministro también advirtió que, dado que los pronósticos indican un período prolongado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, son posibles cortes de electricidad.

Al respecto, la directora general de la compañía eléctrica BELCO, Shelly Leman, instó a todos los clientes que dependen de dispositivos médicos a crear un plan de respaldo, ya que no podrán garantizar el servicio mientras dure la tormenta.

Leman recomendó a los ciudadanos no llamar a la compañía para reportar cortes de luz, ya que es fundamental mantener las líneas telefónicas abiertas para emergencias como incendios de postes y cables eléctricos caídos.

El ciclón Imelda se intensificó este martes a huracán categoría 1, tras surgir el domingo como tormenta tropical y dejar dos muertos en Cuba, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés).

