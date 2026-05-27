Pachuca. - Habitantes de la zona ribereña de la presa Endhó impulsaron una petición en la plataforma Change.org para exigir la intervención inmediata de las autoridades federales y estatales ante la crisis ambiental y sanitaria que se vive en esa región, debido a la proliferación del mosco Culex.

La impulsora de la solicitud, Alejandra Hernández, denunció que miles de familias han vivido durante más de 50 años entre aguas residuales, contaminación, malos olores y una severa plaga de mosquitos, situación que ya ha derivado en afectaciones graves a la salud y al medio ambiente.

Ante ello, se han realizado diversas manifestaciones, entre ellas la toma de las obras del Tren México–Querétaro, las cuales tuvieron que ser suspendidas durante varias horas. Además, como medida de presión, también se promovió la recolección de firmas ciudadanas a través de esta plataforma, con el objetivo de que el gobierno atienda sus demandas.

Como medida de presión, también se promovió la recolección de firmas. | Foto: Especial.

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Indicaron que buscan acceso urgente a agua potable, saneamiento integral de las comunidades afectadas por la contaminación, así como monitoreo permanente de la calidad del agua, suelo y aire, además de una investigación y remediación de la contaminación industrial y de las aguas residuales.

En la petición enviada a la plataforma se señala que los pobladores han denunciado afectaciones por la presunta presencia de metales pesados como arsénico, mercurio y plomo en el agua potable, además de diversos contaminantes en distintas fuentes hídricas.

Los promoventes sostienen que las comunidades ribereñas de Tula, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama han sido convertidas, de manera generacional, en zonas de sacrificio humano y ambiental, donde los habitantes han crecido bajo condiciones insalubres y con una constante vulneración a sus derechos humanos.

Los promoventes sostienen que las comunidades ribereñas de Tula, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama han sido convertidas, de manera generacional, en zonas de sacrificio humano y ambienta. | Foto: Especial.

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La problemática que se padece en esa región ha ocasionado enfermedades respiratorias, gastrointestinales, padecimientos en la piel, casos de cáncer, afecciones renales y otros problemas de salud entre la población.

En el caso de la plaga del mosco Culex, señalaron que “literalmente es vivir en un infierno de nubes de moscos” que afectan diariamente a las comunidades. La proliferación de este insecto se genera por la presencia de lirio acuático en la presa, a Endho, la cual recibe aguas residuales provenientes del Valle de México.

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