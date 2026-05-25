Pachuca. - Al menos 2 mil 800 viviendas que se encuentran construidas en zonas consideradas de alto riesgo por deslaves, derrumbes y fenómenos meteorológicos incluidas aquellas de la región afectada por la vaguada monzónica de octubre pasado, serán reubicadas, para salvaguardar la integridad de la población, señaló el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Julio Valera.

Explicó que se trabaja en este proyecto para ubicar en distintas regiones de la entidad, a pobladores que podrían ser víctimas de algún fenómeno meteorológico, por lo cual se realizaron recorridos en alrededor de 400 comunidades.

En estos sitios, se identificaron las zonas que representan peligro para los hidalguenses y se invitó a las familias a participar en un esquema de relocalización debido a los constantes riesgos. Indicó que para ello participaron especialistas en geología y geografía.

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Reubicarán 2 mil 800 viviendas en Hidalgo por riesgo de deslaves; entregarán apoyos económicos. Foto: Especial.

Con estudios técnicos se delimitaron los polígonos de riesgo y posteriormente se efectuó un censo casa por casa para identificar aquellas viviendas que tendrán que ser reubicadas. Indicó que el 70 por ciento de estas 2 mil 800 casas se concentra en seis municipios: Tianguistengo, Huehuetla, Tepehuacán, Zacualtipán, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, en la Sierra y la región Otomí-Tepehua.

El delegado indicó que se trabaja en distintos esquemas de apoyo para las familias afectadas por las lluvias de octubre, que impactaron a 25 municipios de la entidad. En este sentido, dijo que el gobierno construirá algunas viviendas, mientras que en otros casos entregará recursos económicos para acceder a soluciones habitacionales.

El funcionario señaló que se espera que en los próximos meses se lleven a cabo reuniones formales con las familias incluidas en el padrón para avanzar en estos trabajos.

Con esta estrategia se busca salvaguardar la vida de las personas que habitan en zonas afectadas o en riesgo por lluvias y condiciones climáticas adversas.

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