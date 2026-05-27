Gold Medalist, la compañía de entretenimiento que representa al actor surcoreano Kim Soo-hyun, reaccionó a la detención del creador de contenido Kim Se-ui, acusado de difundir información falsa sobre el protagonista de "La reina de las lágrimas".

El youtuber aseguró que el actor mantuvo una relación con la fallecida actriz, Kim Sae-ron, cuando ella aún era menor de edad, señalamientos que derivaron en una demanda de difamación.

Lee también: Paco de la O publica continuación de video; se muestra en un estado emocional preocupante

Mediante un comunicado, la agencia agradeció a las autoridades y celebró que la verdad haya salido a la luz.

“Finalmente, la verdad ha quedado demostrada mediante un proceso legalmente establecido y una investigación exhaustiva. Agradecemos profundamente a las autoridades investigadoras sus esfuerzos por descubrir la verdad basándose en pruebas objetivas”.

Gold Medalist añadió que el fallo judicial respalda que las acusaciones eran prefabricadas y agradeció a quienes creyeron en la inocencia del intérprete.

Acusaciones y cargos contra el youtuber

Por su parte, Kim Se-ui enfrenta cargos por difamación, además de otros delitos relacionados con intimidación y violaciones a leyes sobre contenidos digitales.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl autorizó su detención al considerar riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

De acuerdo con las autoridades, el caso también incluye señalamientos por el uso de inteligencia artificial para alterar audios y conversaciones con el fin de sustentar las acusaciones contra el actor.

Antes de su detención, el creador de contenido negó los cargos y afirmó que se trataba de una orden “sin fundamento”.

Las acusaciones comenzaron a circular en 2025, un mes después del fallecimiento de Kim Sae-ron, quien fue hallada sin vida en su domicilio a los 24 años.

Se-ui difundió contenidos en los que afirmaba que el actor habría ejercido presión sobre la actriz para pagar una deuda, además de que mantuvieron una relación cuando ella tenía 15 años y él 27.

Lee también Sentencian al asistente de Matthew Perry por la dosis de ketamina que terminó con la vida del actor