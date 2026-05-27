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Gold Medalist, la compañía de entretenimiento que representa al actor surcoreano Kim Soo-hyun, reaccionó a la detención del creador de contenido Kim Se-ui, acusado de difundir información falsa sobre el protagonista de "La reina de las lágrimas".
El youtuber aseguró que el actor mantuvo una relación con la fallecida actriz, Kim Sae-ron, cuando ella aún era menor de edad, señalamientos que derivaron en una demanda de difamación.
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Mediante un comunicado, la agencia agradeció a las autoridades y celebró que la verdad haya salido a la luz.
“Finalmente, la verdad ha quedado demostrada mediante un proceso legalmente establecido y una investigación exhaustiva. Agradecemos profundamente a las autoridades investigadoras sus esfuerzos por descubrir la verdad basándose en pruebas objetivas”.
Gold Medalist añadió que el fallo judicial respalda que las acusaciones eran prefabricadas y agradeció a quienes creyeron en la inocencia del intérprete.
Acusaciones y cargos contra el youtuber
Por su parte, Kim Se-ui enfrenta cargos por difamación, además de otros delitos relacionados con intimidación y violaciones a leyes sobre contenidos digitales.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl autorizó su detención al considerar riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
De acuerdo con las autoridades, el caso también incluye señalamientos por el uso de inteligencia artificial para alterar audios y conversaciones con el fin de sustentar las acusaciones contra el actor.
Antes de su detención, el creador de contenido negó los cargos y afirmó que se trataba de una orden “sin fundamento”.
Las acusaciones comenzaron a circular en 2025, un mes después del fallecimiento de Kim Sae-ron, quien fue hallada sin vida en su domicilio a los 24 años.
Se-ui difundió contenidos en los que afirmaba que el actor habría ejercido presión sobre la actriz para pagar una deuda, además de que mantuvieron una relación cuando ella tenía 15 años y él 27.
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