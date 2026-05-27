El asistente personal de Matthew Perry, quien desempeñó un papel central en el deterioro del actor y en su adicción a la ketamina, fue condenado a tres años y cinco meses de prisión por su participación en los hechos que derivaron en la muerte de la estrella de "Friends".

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia contra Kenneth Iwamasa, de 60 años, en un tribunal federal de Los Ángeles. Además de la pena de cárcel, el exasistente recibió dos años de libertad supervisada y una multa de 10 mil dólares.

La resolución marca el cierre de la investigación y del proceso judicial por la muerte de Matthew Perry, ocurrido el 28 de octubre de 2023, cuando el actor tenía 54 años.

Iwamasa permaneció junto a Perry durante los últimos días de su vida y, según las investigaciones, actuó no solo como asistente, sino también como facilitador y encargado de suministrarle sustancias. Fue además la última persona que lo vio con vida y quien encontró su cuerpo sin vida dentro del jacuzzi de su residencia.

También fue el primero de los involucrados en colaborar con la Fiscalía estadounidense, al declararse culpable en agosto de 2024 por conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte, convirtiéndose en uno de los principales testigos del caso.

Los abogados de Iwamasa argumentaron ante la corte que su cliente actuó bajo una relación de dependencia laboral con Perry y que existía una situación de vulnerabilidad en el vínculo que mantenían.

“En resumen, no podía simplemente decir que no. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”, señalaron en documentos entregados al tribunal.

Sin embargo, la familia de Matthew Perry dejó claro que considera a Iwamasa uno de los principales responsables de la muerte del actor.

En una carta dirigida a la jueza, Suzanne Morrison, madre del intérprete, expresó:

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, por mucho, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó el precio”.

Perry había contratado a Iwamasa en 2022 y le pagaba aproximadamente 150 mil dólares anuales para vivir en su casa de Los Ángeles y desempeñarse como su asistente personal.

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El actor recibía legalmente tratamiento con ketamina para la depresión, una práctica médica cada vez más utilizada en algunos casos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que con el tiempo comenzó a buscar mayores cantidades de la sustancia de las autorizadas por su médico.

Según el acuerdo de culpabilidad, Iwamasa adquirió ketamina fuera de los canales legales a través del médico Salvador Plasencia, quien incluso le enseñó a administrarla mediante inyecciones. Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión.

Posteriormente, el exasistente también obtuvo la droga mediante Erik Fleming, un conocido del actor que la conseguía con una distribuidora ilegal.

Fleming recibió una sentencia de dos años de prisión, mientras que Jasveen Sangha, conocida como "La Reina de la Ketamina", fue condenada a 15 años de cárcel.

Las autoridades señalaron que durante los últimos días de vida del actor, Kenneth Iwamasa llegó a suministrarle entre seis y ocho inyecciones diarias. El 23 de octubre de 2023 le administró una dosis elevada y posteriormente salió de la vivienda para realizar algunas actividades. Al regresar encontró a Perry sin vida.

El informe del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la ketamina fue la principal causa de muerte, mientras que el ahogamiento fue considerado un factor secundario.

Durante las primeras etapas de la investigación, Iwamasa ocultó información a las autoridades y omitió mencionar el consumo de ketamina entre los medicamentos utilizados por Perry. Sin embargo, tras una orden de cateo ejecutada en enero de 2024 comenzó a colaborar con los investigadores.

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Matthew Perry se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión gracias a su papel de Chandler Bing en "Friends", una de las series más exitosas de la televisión, donde compartió créditos con Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow entre 1994 y 2004.

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