Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

Pachuca.- Un en un bar de dejó como saldo cuatro personas sin vida y al menos seis lesionados de gravedad, luego de que un grupo de sujetos armados arribó al lugar y abrió fuego en contra de los asistentes.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de la 1:30 de la madrugada se alertó a los cuerpos de seguridad sobre una balacera al interior del bar “La Resaka”, ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, donde se informó que un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al sitio y disparó contra quienes se encontraban dentro.

El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y al menos seis heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Lee también

Tras los hechos, se registró una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales. Aunque los cuerpos de seguridad implementaron un operativo, se dio a conocer que los agresores huyeron y hasta el momento no se reporta ninguna detención.

La zona permanece acordonada, mientras la Procuraduría de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes.

De igual manera, otros negocios que se encontraban abiertos en la zona principalmente bares cerraron sus puertas ante el ataque.

Lee también

La región de Tula ha sido uno de los focos rojos de violencia en los últimos meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, en esta zona existe una disputa entre dos bandas criminales por el control del robo de combustible y el narcomenudeo, lo que ha detonado el incremento en la inseguridad.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]