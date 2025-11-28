Dolores Hidalgo, Gto.- Dos motociclistas armados asesinaron a tres personas que platicaban afuera de un domicilio de la colonia Satélite, a unas cuadras de distancia del Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Las víctimas tomaban bebidas en la calle Saturno la noche de este 27 de noviembre, cuando se aproximaron los agresores.

Las detonaciones interrumpieron la habitual tranquilidad de este pueblo mágico; los vecinos, al percatarse que había personas lesionadas, reportaron el hecho al Sistema de Emergencias 911.

En la calle estaban los cuerpos de dos hombres y una mujer y en su entorno había casquillos percutidos.

En un comunicado, el Gobierno Municipal dio a conocer que de acuerdo con la información preliminar, tres personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública fueron atacadas sorpresivamente por dos ocupantes a bordo de una motocicleta.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para implementar el protocolo correspondiente, acordonar la zona y asegurar el área; asimismo, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Agentes de Investigación Criminal y peritos forenses trabajaron hasta la madrugada de hoy en el procesamiento de la escena y recopilación de indicios.

