Dolores Hidalgo, Gto.- Dos motociclistas armados a tres personas que platicaban afuera de un domicilio de la colonia Satélite, a unas cuadras de distancia del Centro Histórico de , Guanajuato.

Las víctimas tomaban bebidas en la calle Saturno la noche de este 27 de noviembre, cuando se aproximaron los agresores.

Las detonaciones interrumpieron la habitual tranquilidad de este pueblo mágico; los vecinos, al percatarse que había personas lesionadas, reportaron el hecho al Sistema de Emergencias 911.

En la calle estaban los cuerpos de dos hombres y una mujer y en su entorno había casquillos percutidos.

En un comunicado, el Gobierno Municipal dio a conocer que de acuerdo con la información preliminar, tres personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública fueron atacadas sorpresivamente por dos ocupantes a bordo de una motocicleta.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para implementar el protocolo correspondiente, acordonar la zona y asegurar el área; asimismo, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Agentes de Investigación Criminal y peritos forenses trabajaron hasta la madrugada de hoy en el procesamiento de la escena y recopilación de indicios.

