Cuernavaca.- Cuernavaca se mantiene entre las cinco ciudades más inseguras del país: el delito de violación y extorsión aumentó un 10 por ciento, pero se reportó una disminución en los feminicidios.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Cristian Carmona Barón, informó que la percepción de inseguridad aumentó de un 80 a un 85 por ciento y de las 242 colonias que forman parte de Cuernavaca, 11 concentran el 34 por ciento de los auxilios atendidos: Centro Histórico, Vista Hermosa, Miraval, Las palmas, poblado de Chapultepec, Real de Palmira, La Pradera, Fraccionamiento Villas del Lago; Milpillas, Lomas de la Selva oriente y Lomas de Cortés.

Carmona reconoció que a Cuernavaca le aqueja un grave problema y será difícil atenderlo sin la ayuda de la población. Por eso, relanzó la aplicación de teléfono "Cuernavaca Segura" y el programa "Adopta una cámara", que tendrá conexión al C4.

En conferencia de prensa informó que este año se van a colocar 200 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad para el combate a la inseguridad.

Agregó que en México, de acuerdo con el INEGI, el 93 por ciento de los delitos no se denuncian y en Cuernavaca no solo gana la desconfianza de la ciudadanía, sino que pareciera estarse gestando una cultura criminal en favor del no rendimiento de cuentas, dijo.

"Hay una fuerte cantidad de pobladores que dan por sentado que la criminalidad es parte de la sociedad", expresó el funcionario.

La eterna primavera carece de policías y los que tiene son mal pagados, en comparación con otros estados como Yucatán, donde la percepción salarial es de hasta 22 mil y en Cuernavaca 15 mil.

Baron señaló que este año se han realizado 38 marchas exploratorias en 23 colonias para beneficio de 32 mil habitantes.

