Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia confirmó que la Hacienda de Chinameca, en cuyo arco de entrada fue asesinado el jefe revolucionario Emiliano Zapata Salazar, será sede de la Universidad “Rosario Castellanos” y las clases podrían comenzar en marzo o abril del siguiente año.

En gira de trabajo por la zona oriente del estado, la gobernadora informó que el Instituto Nacional Municipalista fue el enlace con la directora de esta universidad nacional, con presencia en varios estados de la República Mexicana, y manifestaron su interés por tener una sede en Morelos.

“Haciendo un balance de la ubicación de nuestras propias universidades, vemos que en la zona oriente, la zona de Ayala, hacía falta una universidad y decidimos hacer ahí, en la hacienda de Chinameca, en la parte de arriba, la universidad”, dijo la gobernadora.

Actualmente esa parte está abandonada y la planta baja se conservará como museo, pero además al lado del edificio hay otras aulas abandonadas y eso se convertirá en un complejo interesante.

“Qué mejor que en un lugar tan emblemático como es la hacienda de Chinameca podamos tener una universidad, que pueda atender no solo a los jóvenes de Ayala, porque tenemos también ya el estudio de las preparatorias cercanas, sino también a Tepalcingo y a otros municipios cercanos”, celebró la gobernadora.

