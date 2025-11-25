Cuernavaca.- El Gobierno de Morelos solicitó al Consulado general de México en California, Estados Unidos, información sobre la situación jurídica del morelense Víctor Miranda, sentenciado a la pena de muerte. La directora general de Migrantes, Verónica Giles Chávez, dijo que la administración estatal atiende ese y otros casos de detenciones.

“Lo primero que hacemos es vincularnos con el enlace político de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque el primer contacto son los Consulados en Estados Unidos. Ya le estamos dando seguimiento. Estoy esperando información del propio Consulado”, dijo Giles Sánchez.

EL UNIVERSAL informó que el morelense Víctor Miranda, condenado a la pena de muerte en Sacramento, California, envió una carta al senador estadounidense Alex Padilla para solicitar su apoyo en la revisión del estado procesal de todos los connacionales y centroamericanos colocados en el corredor de la muerte.

En la misiva pide la intervención del político demócrata para revisar todos los casos de los sentenciados a la pena capital porque, asegura, se violaron sus derechos humanos, el acuerdo de Viena, y en su caso concreto, se violó el proceso porque el Consulado mexicano no fue notificado.

El intermediario de la entrega fue Pablo Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación internacional de morelenses y migrantes mexicanos con sede en Las Vegas, Nevada. Castro informó que finalmente entregó la misiva al senador mexicoestadounidense.

Víctor Miranda fue sentenciado por presuntamente asesinar a una mujer estadounidense en el año 2000, aunque la versión del morelense es que camino a su trabajo encontró el cuerpo y al tratar de auxiliarla dejó sus huellas en el lugar de los hechos.

Como vocero de los connacionales y centroamericanos, Miranda pide a Castro Zavala entregar la carta al senador Alex Padilla para buscar su ayuda legal, y de paso agradece al dirigente de la organización civil el interés demostrado por los connacionales sentenciados a muerte.

afcl/apr