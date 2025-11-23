Más Información

Cuernavaca, Mor.— Víctor Miranda, morelense condenado a muerte en California, envió una carta al senador estadounidense Alex Padilla para pedir su ayuda en la revisión de todos los casos de mexicanos y centroamericanos en el corredor de la muerte, alegando violaciones graves a y fallas procesales que podrían anular sentencias.

En su misiva, Miranda afirma que en múltiples casos —incluido el suyo— no se notificó a los consulados, contraviniendo el Acuerdo de Viena, y que los juicios se desarrollaron sin las garantías mínimas. Su carta llegó al despacho del senador a través de Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, con sede en Las Vegas.

Miranda fue sentenciado por el presunto homicidio de una mujer en el año 2000. Él sostiene que solo intentó auxiliarla al encontrarla herida camino a su trabajo, lo que explica la presencia de sus huellas en la escena. Desde prisión, pide apoyo legal y agradece a Castro Zavala su labor para visibilizar a los connacionales que esperan la muerte sin haber tenido, asegura, un juicio justo.

