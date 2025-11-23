Más Información

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Liga MX Femenil: Tigres vs América – EN VIVO – Final – Apertura 2025

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

Tizimín, Yucatán.- Agentes de la Policía Municipal de Tizimín detuvieron a un sujeto que, además de droga, tenía en su poder cinco.

El detenido, identificado como Moisés N, de 21 años de edad, manejaba una motocicleta por calles de la colonia La Huayita, pero al ver una patrulla se puso nervioso por lo que aceleró, pero los agentes le dieron alcance y lo detuvieron.

Al interrogarlos, los policías se percataron que estaba ebrio, razón por la cual intentó golpear a los elementos, según un comunicado de la dependencia local.

Tras ser sometido se revisaron sus pertenencias, en las que hallaron droga, al parecer “cristal” y cinco botellas llenas de gasolina y con mechas de tela, es decir, "bombas molotov".

El sujeto permanece en calidad de detenido.

em/ml

