Tizimín, Yucatán.- Agentes de la Policía Municipal de Tizimín detuvieron a un sujeto que, además de droga, tenía en su poder cinco bombas “molotov”.

El detenido, identificado como Moisés N, de 21 años de edad, manejaba una motocicleta por calles de la colonia La Huayita, pero al ver una patrulla se puso nervioso por lo que aceleró, pero los agentes le dieron alcance y lo detuvieron.

Al interrogarlos, los policías se percataron que estaba ebrio, razón por la cual intentó golpear a los elementos, según un comunicado de la dependencia local.

Tras ser sometido se revisaron sus pertenencias, en las que hallaron droga, al parecer “cristal” y cinco botellas llenas de gasolina y con mechas de tela, es decir, "bombas molotov".

El sujeto permanece en calidad de detenido.

