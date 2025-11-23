Yuriria, Gto.- Un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIG) de la Fiscalía General del Estado, fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta en las inmediaciones del Malecón, en el municipio de Yuriria, Guanajuato.

Hombres armados le dispararon hasta arrebatarle la vida en la calle San Pablo esquina con Lago de Chapala, del Barrio de Santa María; un adolescente de 14 años que estaba cerca del punto del ataque fue alcanzado por las balas.

Las investigaciones preliminares exponen que en policía ministerial fue alcanzado por los agresores, quienes circulaban a bordo de una motocicleta, en la que se escaparon del lugar.

La Fiscalía General del Estado señaló que el agente Gustavo Niño Juárez fue privado de la vida en su día de descanso.

En la escena del crimen se aseguraron casquillos calibre 40 y dos vehículos colisionados.

Expresó condolencias por el homicidio del policía ministerial.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que el adolescente, víctima colateral del suceso violento, presenta lesiones en el antebrazo por proyectil de arma de fuego, poco después lo dieron de alta.

El Gobierno Municipal de Yuriria expresó condolencias a la familia del agente investigador.

