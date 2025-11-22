Guanajuato, Gto.- La abogada María Antonieta Luna Bautista, mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, falleció tras ser atacada a balazos por hombres que presuntamente intentaron robarle su vehículo.

La profesionista adscrita a la sede del PJE en San Miguel de Allende fue interceptada por los agresores la tarde del pasado jueves en la carretera San Luis de la Paz–Dolores Hidalgo.

Los individuos la obligaron a bajar de su vehículo y supuestamente le dispararon por oponer resistencia.

Luna Bautista fue encontrada con una herida en el tórax y trasladada a un hospital materno del municipio de San Luis de la Paz, en donde murió.

Lee también Sheinbaum rechaza que la Corte esté capturada por el Ejecutivo; niega incertidumbre tras la elección judicial

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Héctor Tinajero Muñoz, lamentó el sensible fallecimiento de María Antonieta Luna Bautista.

La Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato se dolió por el fallecimiento de la abogada y externó su enérgico y absoluto repudio “ante los actos de violencia que han arrebatado la vida de diversos profesionales del derecho”.

En un comunicado exigió a las autoridades que investiguen con prontitud, se esclarezcan los hechos y lleven ante la justicia a quienes resulten responsables del crimen.

“Hacemos un llamado firme a la Fiscalía General del Estado para que redoble esfuerzos en el esclarecimiento de este y otros casos, y a la Secretaría de Seguridad y Paz para que implemente acciones efectivas de prevención que eviten la repetición de hechos tan lamentables”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft