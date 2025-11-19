Más Información

La Policía de la Ciudad de México detuvo a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo llamado "Los Negros", dedicado a la extorsión de operadores del transporte público en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los tres sujetos son Mauricio Constantino Martínez Alvarado, alias "Karin", de 34 años; Ramsés Ismael Baltazar Suárez, alias "El Ramas", de 18 años; y Edwin Armando Morales Hernández, de 18 años.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los tres detenidos exigían una cuota semanal a los trabajadores de ramales que van de los paraderos de Indios Verdes y Martín Carrera rumbo al Estado de México, a cambio de no dañar las unidades y evitar asaltos.

La aprehensión se logró luego de una denuncia por extorsión, los uniformados de la SSC implementaron vigilancias en Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco, donde vieron a los tres sujetos llegar y exigir dinero a los transportistas.

Los policías los detuvieron y les aseguraron seis teléfonos celulares, una libreta y dinero en efectivo.

Los presuntos integrantes del grupo delictivo fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación.

