Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y expresó que todo el ataque digital de la que ha sido objeto, tiene como autores a grupos de intereses económicos, grupos privilegiados y políticos que pretenden detener su avance.

“Estamos convencidos de que tenemos a la mejor presidenta del mundo, que es Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer que tiene el 80 por ciento de aprobación, no cualquier presidente o presidenta del mundo tiene ese porcentaje de aprobación. Además es una mujer que tiene una visión fundamentalmente de política social en su gobierno, lo cual nosotros coincidimos y venimos en ese proceso de transformación, el país y el Estado”, sostuvo la gobernadora de gira por el municipio de Jantetelco, oriente del estado.

En conferencia de prensa la gobernadora condenó todo el ataque “brutal” que ha recibido la presidenta en redes sociales en los últimos meses. “Estamos hablando de millones de impactos en su contra, orquestados, muy bien diseñados, pero como ella es una mujer de territorio, y es una mujer que tiene el consenso del pueblo de México, a pesar de que han querido dañarla en términos de esta área de internet, no lo han logrado porque tiene el respaldo de pueblo de México, y vamos a seguir respaldando”, sostuvo la gobernadora.

Lee también: Gobernador destaca avances en caso Carlos Manzo; confía en vinculación a proceso de escoltas y operador del CJNG

El sábado, la gobernadora subrayó que la Cuarta Transformación representa la continuidad de las causas históricas y reiteró que su administración se concentra en ampliar derechos y fortalecer el bienestar de los pueblos, comunidades indígenas y sectores excluidos, de la misma manera que lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente del Gobierno de México.

En ese contexto, expresó su respaldo a la titular del Ejecutivo federal, frente a los ataques nacionales e internacionales que, dijo, buscan debilitar el rumbo transformador del país. “La Presidenta no está sola, Morelos está con ella; con unidad y convicción, avanzamos para que la transformación siga dando resultados al pueblo de México”, manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv