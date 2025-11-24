La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación porque, señaló, la gente vive mejor.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que la economía mexicana marcha bien y el próximo año estará mejor, y confió que el año que entra habrá mayor inversión pública y privada.

"Vamos muy bien, la verdad […] Hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación, porque la gente vive mejor, y la economía va bien también, y el año que entra va a ir mejor. Va a haber más inversión pública y también inversión privada. Vamos bien, empleo, va bien, vamos bien. Va bien el país", dijo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que los 100 puntos a los que se comprometió en su toma de posesión van muy avanzados.

En este sentido, destacó que hay una reducción en el homicidio doloso, y hay avances en la construcción de los trenes de pasajeros hacia el norte, la construcción de más universidades, entre otros.

