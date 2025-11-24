La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), calificó como “lamentable” el asesinato del líder indígena, exalcalde, exdiputado y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua, atacado a tiros la mañana del domingo en la Sierra de Zongolica.

En su conferencia de prensa habitual, aseguró que debe haber “cero impunidad” con la detención de los responsables del crimen que se registró cerca de las siete de la mañana en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas.

“Lamentable, cualquier persona que pierde la vida es lamentable y aquí hay cero impunidad y tenemos que agarrar a los infractores, sea quien sea”, afirmó.

Sin embargo, expuso que será la Fiscalía General del Estado el organismo que reporte los avances en las investigaciones del caso.

Mezhua fue alcalde perredista en Zongolica, así como diputado local y federal y ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual posteriormente renunció y se independizó políticamente.

En la elección a la gubernatura del 2024 buscó, sin éxito, ser candidato independiente; y en la elección municipal del presente año, fue candidato independiente a la alcaldía, donde logró el segundo lugar.

La víctima trabajaba actualmente en la conformación de un partido político, denominada Movimiento Independiente por Veracruz; a la par de atender sus empresas de extracción de piedras, producción de café y de diversos insumos agrícolas.

El asesinato de Mezhua viene precedido de una oleada de violencia contra políticos en el estado de Veracruz durante el presente año, con un recuento de al menos 14 asesinatos de actores políticos.

Y se trataría del tercer crimen de un político tan sólo en noviembre. Por ejemplo, el pasado seis, el ex candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue secuestrado y asesinado.

Y el 18 de noviembre el excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros en su domicilio particular ubicado en la comunidad de Villa Comoapan.

En diciembre del 2024, en esa misma región de Zongolica, fue asesinado el el diputado federal y exalcalde, Benito Aguas Atlahua. El crimen del legislador del Partido Verde Ecologista de México, ocurrió en la comunidad de Tepenacaxtla.

afcl/rmlgv