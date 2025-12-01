Aunque hay expectativas positivas sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se espera que vayan a quitarse los aranceles ni que vaya a haber un regreso al libre comercio, afirmó el presidente ejecutivo de la American Chamber Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste.

En conferencia de prensa al término de la presentación del Séptimo Sondeo de Piratería que hizo la Amcham, junto con Lexia y Clarke Modet, se le preguntó al líder de la cámara si se espera que el mandatario estadounidense quite los aranceles a las importaciones de productos mexicanos, a lo que dijo:

“Sí podría haber una reducción de aranceles, habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero si dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo, de cero aranceles, tampoco creo que eso vaya a suceder”, expuso.

Lee también Comercio global se ralentizará en la segunda mitad de año, según datos de la OMC

Agregó que a principios de enero podría haber un acercamiento de los mandatarios, el estadounidense, Donald Trump con la mexicana Claudia Sheinbaum.

Casas aseguró que la revisión irá a buen puerto, será trilateral y “probablemente va a poner un acento mayor a la integración regional, veremos a la región distanciándose de China, homologando más regulaciones y certificaciones y al mismo tiempo vamos a tener al mundo entero viendo como se lleva el mundial de futbol”.

Banderas de Estados Unidos y México. Fotos: Pixabay

Empresas esperan inversiones en México el próximo año de cara al Mundial

Respecto al Mundial del 2026, el presidente de la Amcham enfatizó que “el mundo nos va a estar volteando a ver, en un contexto de mayor integración y mayor coordinación entre los países y eso dará va a dar más certidumbre y probablemente a mediados del 2026 en adelante compartiremos buenas noticias como el nearshoring 2.0”.

En este sentido, consideró que con el inicio del 2026 se esperan inversiones, tras un “2025 fue muy turbulento, porque cerramos el año pasado con elecciones en ambos países, independientemente de quién llegue al poder o salga, históricamente hemos visto que las inversiones no invierten hasta que llegue el nuevo... viene el cambio en México, en Estados Unidos, vienen los aranceles...y conforme acaba el año vemos que se empiezan a ver cómo quedan las reglas del juego y se ve el 2026 con un panorama mucho más claro...”.

Lee también Canadá ayudará a sectores siderúrgico y maderero afectados por aranceles de Trump

Las autoridades estadounidenses dicen que se avanza muy bien, según lo dijeron a empresarios de Amcham en la visita de hace unas semanas.

Ello, a pesar de que hay algunos temas que el gobierno de la Unión Americana considera que hay barreras no arancelarias pendientes como son en el rubro de la energía, propiedad intelectual, asuntos laborales, entre otros temas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm