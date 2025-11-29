La Secretaría de Economía (SE) revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con un tercio del presupuesto asignado en 2017, cuando fue la renegociación del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La dependencia, que encabeza Marcelo Ebrard, posee dos de las cuatro subsecretarías que tenía hace ocho años debido a que durante el sexenio pasado desaparecieron las de Competitividad y Normatividad, y de Minería.

Antes también contaba con una oficina en Ottawa, Canadá, donde laboraban siete personas, la cual cerró en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de la austeridad republicana, y ahora solo queda una en Washington DC, Estados Unidos, la cual reabrió con Ernesto Acevedo y dos funcionarios más, tras estar integrada por siete personas en el pasado.

Austeridad republicana. Fuente: Secretaría de Hacienda

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la SE tiene un presupuesto aprobado de 3 mil 535 millones de pesos para 2026, cuando empezará la revisión formal del T-MEC. Esta cifra es un tercio de los 10 mil 249 millones de pesos que tuvo en 2017 para la renegociación del entonces TLCAN.

“Afecta la reducción de presupuesto en cualquier área y esa ha sido la tónica de los últimos años, reducir presupuestos para ciertas áreas y esas áreas han tenido que hacer milagros para atender lo del día a día, como los permisos, avisos automáticos, cambios en la industria Immex [Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación] y están batallando”, dijo David Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión, de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

“Si van a dar menos presupuesto, busca gente capaz, imaginativa e incluso recurre al sector externo”, comentó a EL UNIVERSAL.

“Se fue la experiencia”

“El problema es que ya no está la mayoría de la gente que negoció todos los tratados desde los años 90, de modo que los que están tienen que invertir el doble de tiempo para entender temas extremadamente complejos y con menos presupuesto”, explicó.

Fuentes del sector privado que pidieron el anonimato aseguraron que “durante el gobierno de López Obrador se fue aproximadamente la mitad de los negociadores que trabajaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

Calculan que en la actual gestión se recontrató solo a seis de 25 negociadores que estuvieron durante la administración pasada.

Con la plantilla reducida, destacaron que la SE tendrá que llevar a cabo la revisión del T-MEC, profundizar los acuerdos existentes con Brasil y Argentina, concluir negociaciones con Reino Unido y Corea, más los casos arbitrales de inversionista-Estado que atañen al área jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

Al respecto, el presidente del ICC, Claus von Wobeser, dijo que el recorte presupuestario es una razón más para que el gobierno se apoye en los especialistas del sector privado. “Pueden echar mano de expertos que viajan con sus propios recursos, que están preparados, capacitados y entienden el tema”.

Desde su punto de vista, la oportunidad o el riesgo en la revisión del T-MEC dependerá de la altura técnica y política de México.

Señaló que hay cinco puntos sensibles que deben atenderse: la cláusula de caducidad; la solución de controversias y protección a inversiones; el comercio digital; evitar la sobrerregulación en las aduanas, y un capítulo energético trilateral con reglas claras.

EL UNIVERSAL pidió a la SE información sobre el equipo negociador, pero no hubo respuesta.