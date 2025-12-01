Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al "Mayo" Zambada

Adelantan fecha de sentencia para Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Una disminución de debe considerar una transición que amortigüe el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes), afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, el organismo del explicó que se debe “asegurar una transición ordenada, viable y compatible con el sostenimiento y la productividad del sector”.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, añadió que “la intención de mejorar las condiciones laborales es legítima. Nuestro llamado es a que cualquier reforma se construya con visión integral, cuidando la viabilidad de los negocios familiares que hoy sostienen gran parte del empleo formal en el país”.

La Concanaco-Servytur junto con la Asociación Nacional de Empresas Familiares (ANEF G32) afirmaron que “toda reforma a la jornada laboral debe construirse con certeza jurídica, reglas claras y una implementación que amortigüe el impacto en un sector que es sensible a la atención al público, particularmente para las empresas familiares, que representan la base del empleo formal y el motor económico en México”.

En este sentido, la Concanaco-Servytur señaló que por lo anterior participó en la consulta del gobierno a fin de presentar un documento con “reservas específicas en cuanto a la reducción de jornada laboral, centradas en la operación de las empresas familiares, donde el recurso humano es el activo más valioso”.

Agregó que aún con las preocupaciones que hay sobre el impacto de una reducción de la jornada laboral como líder del organismo a su cargo “presentó una ruta de adaptación responsable, con nueve propuestas concretas surgidas del diálogo con cámaras empresariales, comerciantes y prestadores de servicios turísticos”.

