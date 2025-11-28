Más Información

El sector terciario aplaudió la decisión de los productores y de levantar los bloqueos carreteros, sin embargo, deben de resolverse, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a las movilizaciones, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ().

En un comunicado, el organismo dijo que “la de las principales rutas del país es una buena noticia para las familias y los negocios formales, al permitir restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica”.

Agregó que “cada día con carreteras abiertas es un día en que los comercios pueden vender y las empresas familiares pueden cumplir con sus compromisos”.

Destacó que este levantamiento también es resultado del trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y del gobierno federal.

Por lo que dijo es necesario “encauzar, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a estas movilizaciones” para lo que es necesario la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo, pues permiten atender demandas legítimas sin trasladar el costo a terceros, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares.

“Nuestro compromiso es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias mexicanas, acompañando los acuerdos que se construyan por la vía institucional y en beneficio del país”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur.

