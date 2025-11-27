Después de casi ocho horas de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores acordaron con el gobierno federal liberar algunos bloqueos carreteros.

En breve más información...

em/bmc