Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron
Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados
Después de casi ocho horas de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores acordaron con el gobierno federal liberar algunos bloqueos carreteros.
