El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el exjefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.

La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días fue impuesta contra sus exministros Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, y Willy Huerta. Aníbal Torres, exjefe del gabinete de asesores, condenado a 6 años y 8 meses de prisión. En este caso y el de Willy Huerta se suspendió la ejecución de la pena.

Pedro Castillo expresidente de Perú. Foto: AP

Sobre la reparación civil, por concepto de daño extra-patrimonial, el tribunal ordenó el pago de 12 millones de soles (65.39 millones de pesos mexicanos). Este monto será asumido de manera solidaria por Castillo, Chávez, Torres Vásquez y Huerta Oliva.

El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel, donde permanece hasta ahora.

Sobre Chávez, la Sala Penal Especial del de la Corte Suprema de Justicia de Perú la declaró coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres.

El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, a quien hasta ahora el gobierno de transición de Perú, encabezado por José Jerí, no ha otorgado el salvoconducto para que pueda viajar a México

