La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno peruano respetará las inmunidades de México, ante el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

La SRE informó que, por conducto de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno peruano ha confirmado que respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos.

Esto de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.

"México ha reiterado su petición de un salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de que sea trasladada a nuestro país", destacó la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Este viernes, un juez de Perú ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la exprimera ministra, quien está asilada en la residencia de la embajada de México.

El juez supremo Juan Carlos Checkley señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable", por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

